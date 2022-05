Guerre en Ukraine – «Poutine n’est pas fou, c’est plus grave que ça» Selon l’ancien diplomate et écrivain russo-ukrainien Vladimir Fédorovski, le maître du Kremlin est persuadé d’être envoyé par la providence pour sauver la grandeur de la Russie. Yannick Van Der Schueren

Selon Vladimir Fédorovski, personne n’aurait pu prévoir la carrière fulgurante de Vladimir Poutine. KEYSTONE

«Espion fourbe, homme politique blessé et tsar fantasmé.» Tels sont les mots utilisés par l’ancien diplomate et conseiller de Mikhaïl Gorbatchev, Vladimir Fédorovski, pour qualifier le maître du Kremlin qu’il a connu il y a plus de trente ans.