Sanctions contre la Russie – Poutine mise sur Xi pour briser son isolement Les deux présidents se rencontrent à Samarcande, en Ouzbékistan, alors que Pékin peine à concrétiser son soutien à Moscou face aux sanctions occidentales. Benjamin Quénelle - Moscou

Vladimir Poutine et Xi Jinping lors de leur rencontre en marge du sommet de l’OCS à Samarcande, en Ouzbékistan, le 15 septembre 2022. ALEXANDER DEMYANCHUK/SPUTNIK/AFP

Isolé géopolitiquement par les Occidentaux, sanctionné par les Américains et les Européens et désormais bousculé sur le front militaire ukrainien, Vladimir Poutine vire plus que jamais à l’est; il veut accélérer son pivot vers l’Asie.