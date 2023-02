Duel américano-russe – Poutine et Biden se livrent à la guerre des mots Vladimir Poutine a promis lors de son discours à la nation à Moscou de poursuivre son offensive. En déplacement à Varsovie, Joe Biden lui a répondu qu’il ne l’emporterait jamais. Yannick Van Der Schueren

De Moscou à Varsovie, les présidents russe et américain se sont livrés à un bras de fer verbal au sujet de la guerre en Ukraine. KEYSTONE

Tout est la faute des Occidentaux. À trois jours du 1er anniversaire de l’invasion russe de l’Ukraine, Vladimir Poutine a multiplié les attaques contre les Européens et les États-Unis tout en justifiant une fois de plus le bien-fondé de son offensive. «Ce sont eux qui ont fait éclater la guerre. Nous, nous avons utilisé la force pour y mettre un terme», a-t-il déclaré droit dans ses bottes devant l’élite politique et religieuse du pays, réunie ce mardi au Palais des Congrès Gostiny Dvor à Moscou.