Décryptage – Poussin rend les piliers de gare joyeux Le dessinateur carougeois a posé sa griffe dans la gare de Renens. Philippe Muri

Poussin a repeint à sa façon neuf piliers de la gare de Renens. ODILE MEYLAN

Adepte des fresques urbaines colorées, Gérald Poussin s’y entend pour rendre joyeuses les grandes surfaces de béton. Trente ans après avoir illuminé le terminus du M1 au Flon, à Lausanne, l’artiste genevois a repeint à sa façon neuf piliers de la gare de Renens. Un travail accompli durant deux mois, en automne dernier, sous le regard étonné mais ravi des banlieusards de passage. «Au début, j’avais un peu les chocottes», se souvient-il le sourire aux lèvres, dans son atelier carougeois. «Il soufflait une bise pas possible, l’échafaudage sur lequel j’étais juché tremblait terriblement, et certains trains passaient à toute vitesse. Je me demandais si j’aurais la force physique nécessaire pour monter sur mon perchoir et en descendre un nombre incalculable de fois.»