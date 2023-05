Journées SIA – Poussez les portes de l’architecture romande Du 2 au 4 juin, ne manquez pas l’occasion de visiter gratuitement plus de 100 bâtiments. Cécile Amoos - SIA Vaud

DR

Entrer dans la villa de votre voisin, découvrir un bâtiment public dans votre canton ou visiter un chalet à la montagne, voilà ce qui vous est offert du 2 au 4 juin. Durant trois jours, les architectes et ingénieurs SIA (Société suisse des ingénieurs et des architectes) vous ouvrent gratuitement les portes de leurs réalisations et vous invitent à découvrir leur travail. Pour cette douzième édition, le programme offre une grande diversité de possibilités, avec des visites dans toute la Suisse romande.