Non-vaccinés pénalisés? – Pousser à se faire vacciner n’est pas «une menace» Professeure de marketing social à Lugano, Suzanne Suggs juge qu’il est normal d’appliquer des contraintes à ceux qui ne veulent pas de la piqûre. Julien Culet

Pour Suzanne Suggs, il faut promouvoir et faciliter la vaccination. Université de la Suisse italienne

Fin de la gratuité des tests de dépistage, extension du pass sanitaire, baisse de salaire en cas de mise en quarantaine si l’on n’est pas vacciné contre le Covid: de nombreuses entraves pourraient bientôt être imposées en Suisse à celles et ceux qui refusent la piqûre.

Une approche justifiée dans la lutte contre l’épidémie? Professeure de marketing social à l’Université de la Suisse italienne, à Lugano, Suzanne Suggs livre son analyse.

Menacer les non-vaccinés est-il efficace pour les convaincre? La science est claire: la vaccination est le moyen le plus efficace pour se protéger contre le Covid. Je ne considère donc aucune des actions visant à la promouvoir comme des «menaces» pour les non-vaccinés. En démocratie, nous avons à la fois des droits et des obligations et, étant donné la nature hautement infectieuse du virus et ses effets sur la Suisse, nous avons tous le devoir de ralentir sa propagation.

Ces actions sont-elles efficaces pour convaincre les indécis? Oui et non. Comme nous l’avons vu en France et ailleurs, exiger un certificat Covid et la vaccination de certains travailleurs ont fait augmenter la demande de manière spectaculaire. Mais, dans tous les pays, certains s’opposent à ces mesures et le font savoir.

«Nous pourrions récompenser les personnes qui se vaccinent, qui acceptent de se protéger et de protéger les autres.» Suzanne Suggs, professeure de marketing social à l’Université de la Suisse italienne, à Lugano

Que peuvent faire les autorités pour influencer les réticents? Nous devons entrer en contact, par un appel, une lettre ou un SMS, avec tous les non-vaccinés pour nous assurer qu’ils choisissent délibérément de ne pas le faire. Un travail de proximité pourrait en amener un grand nombre à accepter. Nous devons aussi faciliter la vaccination en aidant à la prise de rendez-vous et en apportant le vaccin au plus près des gens. Les entreprises, les institutions religieuses, les magasins, les restaurants pourraient la promouvoir, voire proposer de se vacciner sur place. Nous pourrions aussi récompenser les personnes qui acceptent de se protéger et de protéger les autres. Cela fonctionne, il faut que les entreprises fassent preuve de créativité.

Pourquoi une partie de la population n’est-elle pas convaincue par la communication actuelle? Les messages n’ont pas d’écho chez eux. Ils sont axés sur des avantages auxquels ces personnes ne croient pas ou qu’elles n’apprécient pas. Les gens sont influencés par leur entourage. Les messages doivent mettre en avant ce qui compte pour eux et provenir de sources auxquelles ils font confiance.

