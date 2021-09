Regard éco - Poussée écologique pour la place financière

Alarme rouge pour la planète: pour les banques et la finance, la «pandémie climatique» représente un nouveau marché qui doit et veut offrir aussi des produits adaptés aux exigences des investisseurs, qui sont de plus en plus préoccupés par les menaces dues au changement climatique. Mais ces menaces constituent une source de risque aussi pour les banques, compagnies d’assurances et sociétés financières elles-mêmes.

De quelle façon ces marchés, si importants pour l’économie suisse et pour l’économie mondiale, s’appliquent-ils à la «gestion des risques liés au climat?» On aura la réponse en lisant leurs rapports annuels d’exercice 2021. En Suisse ne s ont concernées directement que les cinq plus grandes banques ainsi que les quatre plus grandes compagnies d’assurances, et cela en conséquence des modifications des circulaires de la FINMA (Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers) concernant les obligations de transparence publique.

En effet, les révisions récentes de ces circulaires imposent désormais aux plus grandes banques et compagnies d’assurance suisses de publier dans leurs rapports annuels des renseignements concernant la façon dont elles gèrent «les risques financiers liés au climat». La FINMA a aussi précisé les critères de ce nouveau chapitre des rapports annuels et notamment:

«La FINMA oblige le monde des banques et des assurances à se rapprocher des projets verts et durables.»

«Description des risques financiers liés au climat à court, moyen et long terme, leur influence sur la stratégie commerciale et la stratégie en matière de risques, ainsi que leur répercussion sur les catégories de risque existantes, structures et processus de gestion des risques pour identifier, évaluer et gérer les risques financiers liés au climat, informations quantitatives (chiffres clés et objectifs) sur les risques financiers liés au climat, ainsi que sur la méthodologie utilisée, caractéristiques centrales de la structure de gouvernance dont dispose la banque ou la compagnie d’assurances pour identifier, évaluer, gérer et surveiller les risques financiers liés au climat et pour établir un rapport à ce sujet.»

Ainsi, les banques et les compagnies d’assurances sont censées rendre publique la manière dont elles gèrent non seulement les risques financiers ordinaires, inhérents à leur activité, tels que les risques de crédit, risques de marché, risques opérationnels et, le cas échéant, risques d’assurance, mais aussi les risques financiers liés au climat. Ainsi, par le truchement de cette obligation de publication, la FINMA oblige le monde des banques et des assurances à se rapprocher des projets verts et durables. Il s’agit d’une façon d’influencer indirectement le comportement des banques et des compagnies d’assurances, en les incitant non seulement à lire, mais aussi à mettre en œuvre les recommandations publiées par la Task Force On Climat-Related Disclosures (TCFD), un groupe de travail composé par des dirigeants au sein des plus importantes entreprises multinationales.

Félicitations à la FINMA pour cette initiative et pour accepter le défi qui en découle: évaluer les rapports annuels sur la gestion des «risques financiers liés au climat» et s’engager pour la promotion et diffusion de ces rapports aussi auprès des banques et compagnies d’assurances de taille petite et moyenne. Pourvu que celle-ci puisse disposer des ressources spécialisées aussi dans ce secteur, qui jusqu’aujourd’hui apparaissait comme bien éloigné, sinon comme un OVNI.

Paolo Bernasconi
Professeur, docteur h. c., avocat

