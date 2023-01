Soupçons de blanchiment – Poursuivi dans plusieurs pays, il s’offre un appart de luxe à Saint-Moritz Un Vénézuélien poursuivi internationalement a réussi à acheter un bien de 6 millions de francs en Suisse. Les autorités fédérales ont fini par le geler. Christian Brönnimann

La «maison au bord du lac» (au centre de la photo) est idéalement située à Saint-Moritz. Tamedia

La «Chesa a’l lej» (maison au bord du lac) est idéalement située: juste en dessous de l’hôtel de luxe Badrutt’s Palace, avec vue sur le lac de Saint-Moritz et les montagnes. C’est ici qu’en 2019, un homme déjà fortement soupçonné de corruption et de blanchiment d’argent s’est acheté un appartement exclusif. Et ce, dans le cadre d’une vente aux enchères organisée par le Canton des Grisons.