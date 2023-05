«Historia magistra vitae». Voilà les conclusions de la Commission fédérale des banques (la FINMA de l’époque) lors de la perte de 2,2 milliards de francs par Credit Suisse, après la condamnation des responsable du scandale de Chiasso par les Assises tessinoises: «L’année 1977 entrera dans l’histoire de la banque suisse. Les pertes que subit une grande banque ont montré aux responsables des banques qu’on ne peut se permettre aucun relâchement dans l’organisation de la direction et du contrôle. L’adaptation des banques suisses aux nouvelles conditions et le développement énorme de la place financière suisse doivent trouver leur équivalent dans le renforcement des secteurs du contrôle et de la révision. (…) C’est seulement lorsqu’on aura tiré un parti maximum des moyens de surveillance à disposition qu’on verra si des modifications s’imposent du point de vue de la protection des créanciers et de la solidarité des banques. (…) Les épargnants et les déposants appartiennent aussi à cette économie et on ne peut pas sérieusement contester qu’ils peuvent prétendre a une adaptation et à une amélioration de leur protection lorsque la surveillance n’a pas pu atteindre son but.» (Rapport de gestion 1977, page 33).

1977, c’était aussi la faillite de la banque Leclerc à Genève, et de la Banque Weisscredit à Chiasso, qui furent l’objet de procédures pénales. Jusqu’à aujourd’hui, pour la débâcle du Credit Suisse, aucune procédure pénale: «too big to jail». À Berne, lors de la prochaine session parlementaire, il faudra évoquer Zurich: « Ein Zombie (le Credit Suisse), ist weg, doch ein Monster (UBS plus CS) entsteht» (NZZ, 19.03.2023) (un zombie est parti, un monstre arrive). «Die ganze Regulierung funktioniert einfach nicht» (la complète régulation ne fonctionne tout simplement pas).

«Personne ne peut exclure qu’une débâcle comme celle du Credit Suisse puisse se répéter», lit-on dans le«Tages Anzeiger». Pourquoi personne n’a tiré la corde de déclenchement du parachute en octobre dernier?» demande le professeur Tobias Straumann. Le conseiller national Thomas Matter se précipite à la rescousse de son camarade Ueli Maurer, ancien directeur du Département des finances: ce sera l’objectif de l’UDC dans le cadre des «vérités politisées» de la Commission d’enquête parlementaire. Matter, encore: «Aux États-Unis, des banques (y compris le CS, ndlr.) ont déjà payé des amendes pour des douzaines de milliards: ça n’a servi à rien».

«Les grands actionnaires n’ont jamais réagi.»

Le «Berufsverbot» (interdiction professionnelle) est un instrument efficace. La FINMA l’a-t-elle appliqué aux managers du Credit Suisse ainsi qu’elle l’a fait au Tessin? Stress test: quels résultats? Les Accords de Bâle sont-ils mal appliqués ou à renforcer? Le communiqué de presse du 24 mai 2016 de la FINMA avait torpillé la Banque de la Suisse italienne (BSI). Cet instrument «Name, Shame and Blame» (nom, honte et blâme) a-t-il été utilisé à l’égard de Credit Suisse? Notamment à l’égard des sept managers de CS dont la «SonntagsZeitung» a dévoilé les bonus millionnaires? Pourquoi l’assemblée des actionnaires du CS a toléré ces pratiques?

Parmi les grands actionnaires de Credit Suisse se trouvent aussi des fonds de première classe (Black Rock, etc.) ainsi que des fonds souverains. Ceux-ci n’ont jamais réagi. Ils ont tout toléré. Ils n’encourent aucune responsabilité à l’intérieur du Credit Suisse, parce que les actionnaires ne sont pas juridiquement responsables. Mais ces fonds sont bien responsables à l’égard de leur clientèle qui pourrait un jour leur reprocher leur attitude de tolérance à l’intérieur de Credit Suisse. Pour finir, la «grande» révision du droit des actions n’a prévu que des améliorations logistiques concernant l’assemblée des actionnaires: exécution virtuelle et/ou hybride ou par circulation. Pas plus. La majorité du parlement a loupé cette occasion. Et la prochaine?

Paolo Bernasconi
Prof., Dr iur. h. c.

