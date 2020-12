Avant Young Boys – Servette, dimanche – Pourquoi YB est la meilleure équipe de Suisse Pas de hasard chez le triple champion de Suisse: à Berne, on pense la performance et on ose appliquer des mesures innovantes. Daniel Visentini

À Young Boys, la répétition des matches tous les trois jours n’entame pas la fraîcheur mentale et les performances (ici Nsame et Martins en joie). Les Bernois appliquent une méthode qui pourrait inspirer bien d’autres équipes de Super League. AFP

«Par rapport au début de saison, les statistiques que nous avons relevées lors des derniers matches nous indiquent deux choses: l’équipe parcourt dans son ensemble et par rencontre entre 12 et 14 kilomètres de plus; les courses à haute ou moyenne intensité, soit à plus de 20 km/h, sont passées de 5,5 km à 7,5 ou 8 kilomètres par match.»

Le football moderne se nourrit de chiffres. Ceux qui précèdent concernent Young Boys et c’est Matteo Vanetta, adjoint de Gerardo Seoane, qui les divulgue. Ces chiffres racontent quelque chose de contre-intuitif. On devrait croire qu’avec la répétition des matches tous les trois jours, un groupe de footballeurs professionnels, fût-il préparé au mieux, verrait ses performances émoussées par les efforts à répétition, le déficit de récupération. Plus encore après l’été dernier, la courte pause, le parcours européen aussi. À YB, c’est le contraire: le niveau de performance augmente! Les Bernois ont un secret.