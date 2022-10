Complots, sectes et horoscope – Pourquoi vous ne devez pas toujours croire votre cerveau Un ouvrage décrypte les biais cognitifs, ces erreurs de jugement façonnés par l’instinct de survie de nos ancêtres et très observés pendant la pandémie.

Gabriel Sassoon

Le biais de confirmation, vu par Gilles Bellevaut. Nous avons tendance à privilégier les informations qui confirment nos croyances. Extrait de «Méfiez-vous de votre cerveau».

Vous vous reconnaissez dans votre horoscope? Vous estimez que l’homéopathie, ça marche, car votre oncle s’est toujours soigné ainsi? Vous êtes sans doute sujet à des biais cognitifs. Et vous n’êtes pas seul dans ce cas. «Nous sommes toutes et tous touchés par ces manières de penser», explique Pascal Wagner-Egger. Spécialiste des croyances et chercheur à l’Université de Fribourg, il signe avec l’illustrateur Gilles Bellevaut «Méfiez-vous de votre cerveau», un nouveau livre dédié à ces erreurs de jugements si fréquentes, mais potentiellement dangereuses.