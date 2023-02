Champ de bataille moderne – Pourquoi utiliser des ballons espions à l’heure des satellites? Depuis une semaine, les accusations pleuvent sur Pékin. Des objets non identifiés ont encore été abattus ce week-end, au Canada et en Alaska. Quarante pays auraient été survolés. Andrés Allemand Smaller

Du personnel du FBI inspecte des éléments du ballon chinois récupéré sur la côte de Caroline du Sud, le 5 février. KEYSTONE

Encore un ballon espion chinois? Ce samedi, un «objet non identifié» était abattu au-dessus du Canada. La veille, c’était en Alaska. À vrai dire, on semble en découvrir un peu partout depuis que Washington, samedi dernier, a fait détruire le «ballon météo» que la Chine prétendait avoir égaré au-dessus des États-Unis. Or, lundi déjà, en pleine polémique, Pékin reconnaissait cette fois-ci le survol du Costa Rica par un ballon «civil», lequel a également été aperçu au-dessus du Venezuela et de la Colombie. Et mercredi, le Pentagone affirmait l’existence d’une véritable «flotte» de ballons espions chinois ayant surveillé 40 pays sur les cinq continents.