Lettre du jour – Pourquoi une telle discrimination Cecilia Rydbeck

Laurent Guiraud

Genève, 26 novembre

Les coiffeurs et autres salons de tatouage ont pu reprendre leurs activités le 21 novembre. Le 28 novembre, ce sera au tour des commerces dits non essentiels et je suis contente pour eux.

Cependant, une fois de plus, les restaurants et cafés n’ont pas le droit d’ouvrir samedi, mais devront attendre le 10 décembre.

J’imagine que la raison est la même que celle invoquée par M. Poggia la semaine passée, à savoir que «clairement les cafés-restaurants étaient des lieux où le virus circule plus qu’ailleurs».

Je me permets de demander d’où M. Poggia sort cette affirmation – s’il a vraiment osé avancer une telle chose?

En effet, depuis le 11 mai quand les restaurants ont pu rouvrir une première fois et que toutes les restrictions furent imposées, les cafés-restaurants ont scrupuleusement tout fait pour suivre les consignes (souvent à grands frais d’ailleurs) et, à moins que les autorités nous cachent des informations, il n’y a pas eu de cas d’infection dans ce cadre-là.

Les restaurants pourront donc rouvrir le 10 décembre, mais ils auront alors perdu tout leur chiffre d’affaires du mois de novembre et presque la moitié de celui de décembre, alors que ces deux mois sont les plus importants de l’année pour les activités dans la restauration. Pourquoi cette discrimination?

Mercredi, M. Poggia n’a pas dit un mot sur les activités culturelles: rien, nada, niente! C’est totalement inacceptable de traiter les milieux culturels de la sorte.

Entre le mois de juin et fin octobre j’ai eu la chance d’assister à pas mal d’activités musicales (concerts, opéras, récitals). Tous les organisateurs avaient dû élaborer les plans de sécurité très détaillés qui ont été respectés à la lettre. Souvent des mesures ont été imposées avec un préavis très court: masque, pas masque avec distance physique, nombre de spectateurs (100 – 300 – 1000 – plus de 1000 – 5(!)), mais les organisateurs ont toujours réussi à s’adapter et à trouver des solutions. Que je sache, aucun cas d’infection n’a été signalé suite à une de ces manifestations.

Alors, j’exhorte M. Poggia de nous prouver, chiffres à l’appui, que les cafés, restaurants, salles de concert et d’opéra sont vraiment des lieux si dangereux. S’il ne le peut pas, il devrait autoriser la reprise de ces activités, notamment culturelles, le plus rapidement possible, pour essayer de sauver ce qui peut encore être sauvé.

En même temps, cela permettrait aux gens d’échapper à l’ambiance morose empreinte d’angoisse et de peur qui règne depuis le début de cette épidémie et que les autorités semblent vouloir maintenir «à tout prix», je ne sais pourquoi.