Le coronavirus est particulièrement dangereux pour les personnes âgées. Plus de 40% des décès liés au Covid-19 à Genève concernent des résidents d’EMS. Les plus vulnérables ont-ils été suffisamment protégés? Le point avec Laurent Mauler, de la task force EMS. Même si ce chiffre de 40% est inférieur d’environ 10% à la moyenne suisse, il reste très important. Comment l’expliquez-vous?

Les moyennes sont toujours sujettes à interprétation puisqu’il n’est pas possible de s’assurer d’une base commune de comptage des cas. Cela étant, la mise en place d’une task force EMS dès le 12 mars a été de nature à synthétiser en temps réel les demandes des EMS, à relayer les prises en charge spécifiques des résidents et à émettre des recommandations à ces établissements en matière de confinement et de mise en quarantaine de résidents positifs ou symptomatiques.