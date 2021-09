Débats sur internet – Pourquoi tant de haine? Sur les réseaux sociaux, les échanges virent souvent à l’aigre, même lorsque l’on se croit maître de soi. Analyse par deux spécialistes en communication non violente. Marianne Grosjean

GEORGES CABRERA

Qu’ont en commun la votation sur le mariage pour tous, le certificat Covid, le militantisme féministe ou encore la cancel culture? Leur fort potentiel à envenimer les débats, en particulier sur les réseaux sociaux. Clivants, ces sujets fâchent inexorablement les uns et les autres, et les insultes fusent de part et d’autre. Les réticents au certificat Covid écopent souvent des qualificatifs «égoïstes», «ignorants» ou «complotistes», tandis que ceux qui y sont favorables sont accusés de «fascisme», voire de «nazisme». Les personnes mettant en doute le bien-être des enfants issus d’une procréation médicalement assistée sont taxées d’«homophobes haineux», tandis que des partisans du mariage pour tous se voient traités de «désaxés contre nature».