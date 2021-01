Investissement – Pourquoi tant de Genevois font confiance aux cryptomonnaies La valeur du bitcoin explose. Qui sont ceux qui investissent dans les monnaies virtuelles à Genève et pourquoi leur font-ils confiance? Tour d’horizon. Marianne Grosjean

Le bitcoin a atteint sa plus haute valeur, 38’000 dollars, depuis sa création en 2009. AFP

Vous n’y connaissez rien aux cryptomonnaies, ou devises virtuelles? Ça tombe bien, moi non plus. Ces derniers jours, vous avez certainement entendu que le bitcoin, soit la première monnaie virtuelle, a vu sa valeur exploser. À l’heure de la rédaction de ces lignes, la valeur d’un bitcoin équivalait à quelque 38’000 dollars. Du jamais-vu, depuis le lancement de la monnaie en 2009.

C’est la conséquence de l’acceptation par PayPal, le plus grand service de payement en ligne, de plusieurs cryptomonnaies, notamment le bitcoin, l’ethereum et le lite coin, mais aussi peut-être le repli, pendant cette crise sanitaire et économique, vers une valeur que beaucoup commencent à appeler «refuge», la comparant à l’or.