Avant YB - Servette, samedi – Pourquoi Stevanovic est le roi des passes décisives Altruisme, professionnalisme, aptitudes physiques: les secrets du meilleur passeur du monde révélés par les proches du Servettien, chiffres à l’appui. Daniel Visentini

Le ballon devant lui, l’œil qui cherche déjà la passe décisive: tout l’art de Micha Stevanovic. Ses coéquipiers parlent pour lui. Les données physiques et statistiques aussi. ERIC LAFARGUE

«Parfois, quand nous organisons un repas entre nous, Micha Stevanovic ne veut pas venir. Parce qu’il se dit que s’il est là, nous serons obligés de parler en anglais avec lui. Et qu’il ne veut pas nous imposer ça, pensant que cela gâcherait un peu notre soirée. Il est comme ça, Micha.»

L’homme et le joueur tiennent dans cette anecdote racontée par son ami Jeremy Frick. Tout Micha Stevanovic s’y trouve. L’international bosnien du Servette FC est depuis dimanche le meilleur passeur du monde en termes de passes décisives (celles qui sont suivies d’un but) selon le site Transfermarkt, parce que, naturellement, il s’élève dans une forme de noblesse altruiste, sur le terrain et en dehors aussi. Grandeur de l’âme.