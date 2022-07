Le Français rempile une saison – Pourquoi Servette a besoin de Clichy Gaël Clichy a prolongé son contrat d’un an. Les Grenat attendent West Ham ce vendredi soir (18 h). Daniel Visentini

Gaël Clichy aura bientôt 37 ans, mais c’est un monstre de professionnalisme et un joueur essentiel pour Servette. ERIC LAFARGUE

À la veille du dernier match de préparation avant la reprise - Servette - West Ham ce vendredi soir (18 h) -, la nouvelle fait du bien dans le clan grenat, même si les négociations ont été interminables: Gaël Clichy et le club se sont enfin entendus pour une prolongation de contrat d’un an. À bientôt 37 ans, le Français reste sans doute le meilleur latéral gauche du pays et son leadership est capital pour Servette, où il devrait mettre fin à sa carrière de joueur en juin 2023, avant d’embrasser une trajectoire d’entraîneur.