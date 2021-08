L’invité – Pourquoi serait-on solidaire des non-vaccinés? Opinion Jean-Pierre Grillet Médecin

Pour fonctionner, une société a besoin de solidarité. Les actifs payent pour les retraités, Les travailleurs pour ceux qui n’ont pas encore retrouvé d’emploi, les bien-portants pour les malades. La solidarité veut aussi dire que l’on s’engage les uns pour les autres, que l’on se fait vacciner contre les maladies graves pour éviter les épidémies qui faisaient autrefois de très nombreuses victimes. C’est ainsi que des maladies comme la variole ont été vaincues.

Aujourd’hui, par convictions plus ou moins étayées, par esprit de contradiction, par besoin de se distinguer, certains refusent le vaccin contre le Covid-19. Certes, celui-ci peut avoir quelques effets secondaires et ne protège pas à 100%. Mais comme d’habitude en médecine, on ne recherche pas la meilleure solution, mais la moins mauvaise. Pour résoudre la pandémie, le fameux vaccin est sans aucun doute cette solution. Il est maintenant bien démontré qu’aujourd’hui la très large majorité des malades du Covid sont des gens non vaccinés. Or les patients malades du Covid vont souvent coûter extrêmement cher.

D’abord à l’assurance maladie obligatoire, car les frais hospitaliers, en soins continus ou en soins intensifs, se montent à plusieurs milliers de francs par jour. Mais pas seulement. Ils vont aussi coûter à l’assurance perte de gain (aussi obligatoire!), parfois à l’assurance invalidité ou aux assurances vie. Il ne faut pas sous-estimer les dégâts colossaux que certains malades du Covid ont subis, avec des séquelles pulmonaires, neurologiques ou autres, à long terme ou définitifs, qui vont totalement changer leur vie. Et c’est sans compter les frais engendrés par tous ceux qu’ils auront contaminés (tests, annulation de voyage, de vacances…).

«Pourrait-on imaginer de les obliger à payer tous les frais?»

Si certains pensent qu’ils ne sont pas concernés par la maladie et refusent le vaccin, pourrait-on imaginer de les obliger, s’ils tombent malades du Covid-19, à assumer leur choix jusqu’au bout, et à payer de leur poche tous les frais (maladie, hospitalisation, perte de gain, tests des cas contact, etc.) qui auraient pu être évités par la vaccination? Il n’y a pas de raison que ceux qui refusent la solidarité de la vaccination veuillent bénéficier de la solidarité des assurances et que les primes des vaccinés servent à payer les frais des réfractaires! Cela ferait peut-être réfléchir différemment certains «vaccino-sceptiques».

À un moment où M. Berset cherche par tous les moyens à enrayer les coûts de la maladie et des assurances, c’est peut-être une piste à creuser…

Jean-Pierre Grillet Afficher plus Médecin. DR

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.