Nouvelle expo au MAH – Pourquoi se faire belle, et pour qui? Le Musée d’art et d’histoire s’interroge sur la mise en scène de soi en instaurant un dialogue entre portraits et vêtements de prestige. Pascale Zimmermann Corpataux

Les «salles palatines» du MAH offrent un décor raffiné à la nouvelle exposition «Pour la galerie. Mode et portrait». STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Bras tendu, bouche mutine, œil de braise, la pose rituelle de l’«égoportrait» s’affiche à tous les coins de rue. Chacun est aujourd’hui metteur en scène de sa personne, mais le phénomène du selfie n’a pas dix ans. Avant, on confiait le soin de son image à un tiers. Pendant des siècles, ce fut un peintre. Lorsqu’on appartenait à un milieu huppé, on se faisait représenter par un artiste dont le renom dépendait du budget que l’on avait à sa disposition. Courbet, Renoir, Hodler, Vallotton ou Liotard ont tous sacrifié au genre.

Le Musée d’art et d’histoire (MAH) possède une impressionnante collection de ces toiles sur lesquelles on est beau. Ou plutôt belle, car il s’agit ici d’images exclusivement féminines. Et pour cause… L’exposition «Pour la galerie. Mode et portrait», qui ouvre au public le 17 septembre, suscite la rencontre entre ces tableaux de prestige, du XVe siècle à nos jours, et des vêtements d’apparat pour dames appartenant à l’opulente Fondation Alexandre Vassiliev, insatiable et truculent collectionneur d’origine russe.