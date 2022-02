L’invité - Pourquoi s’acharner à bâtir des ghettos pour les autistes?

Pendant presque trente ans, j’ai accompagné mon fils avec trouble du spectre de l’autisme (TSA) dans des hôpitaux, à l’Office médico-pédagogique et aux établissements publics pour l’intégration (EPI). Mon fils a été très bien suivi sur le plan médical. Mais, en 2018, j’ai dû le réorienter vers une structure privée, après qu’il eut subi 2 décompensations de nature psychotique, conséquence de sérieuses incompréhensions aux EPI.

Combien de fois m’a-t-on recommandé, dans des ateliers protégés, des médications pour le calmer ? Combien de fois me disait-on ne pas être outillé pour accompagner les autistes (pas de formation, pas de moyens, pas le temps, trop d’objectifs de production, vacances, etc.)? Durant combien d’entretiens nous expliquait-on des règlements, sans entendre notre impossibilité à accepter cette réalité. À la fin on nous accusait d’être incapables de comprendre, car trop… émotionnellement engagés (sic).

Maltraitance dans un foyer Mancy: le récit d'une incroyable gabegie La situation à Mancy est la conséquence de tout cela. Un système qui met les personnes différentes dans la marge ! Dans des ghettos, sous la responsabilité de personnes non formées, trop souvent dépassées par la complexité de la situation et qui, sous aucun prétexte, ne renoncent à leur pause. C'est exactement comme cela qu'on a traité les personnes âgées pendant des décennies, au contraire d'autres sociétés qui respectent leurs aînés. La situation a évolué. Aujourd'hui, on accompagne les aînés à domicile et on favorise la construction d'immeubles intergénérationnels.

Il faut cesser de construire des structures pour enfermer les autistes et les priver de liberté, de façon arbitraire et sans jugement, alors qu’ils n’ont rien fait de mal !

Il faut mettre en œuvre les recommandations du Conseil fédéral dans son rapport sur l'autisme (2018), réorienter les budgets et développer une formation de spécialistes du TSA (existe à l'Université de Genève) pour accompagner ces personnes sur leur lieu de vie et favoriser leur intégration à l'école, dans des immeubles « coopératifs » et dans des entreprises ordinaires.

Il faut aussi renforcer l’information à la population pour qu’elle accepte mieux la différence. Les personnes avec TSA ont le droit de vivre au sein de notre société et elles doivent s’y sentir accueillies et en sécurité.

Combien de personnes avec TSA? Personnellement, j’ai l’impression que nous sommes tous autistes à des degrés divers. Nous avons en effet toutes et tous notre façon de voir les choses, nos habitudes, nos tics et nos tocs.

Certaines études prétendent que 1%, bientôt 2% de la population sera atteinte à un «degré TSA» nécessitant un accompagnement par des spécialistes au sein de notre société. Plutôt que de chercher des fusibles à la suite de cette triste affaire de Mancy, il faut prendre les mesures permettant à notre société d’intégrer 45’000 autistes en Suisse, dont 10’000 à Genève! Qu’attendez-vous?

André Collomb Afficher plus Père d’un jeune adulte avec TSA

