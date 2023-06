Rayer de la carte le nom d’un habitant qui a modelé et transmis cet ensemble serait contraire aux principes édictés par le Conseil d’État. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Genève, 1er juin

Alors que la Ville de Genève souhaite rebaptiser seize de ses rues, l’Association des habitants de la Campagne Charles-Martin (AHCCM) estime que les noms actuels ne doivent pas être supprimés à la légère. Abandonner celui de la promenade Charles-Martin offenserait à la fois la mémoire d’une figure locale et celle du développement urbain.

Charles Martin (1843-1934) a été un pasteur apprécié par d’innombrables Genevois. Il officia d’abord à Jussy, puis de 1890 à 1921 dans l’ensemble des temples de la Ville de Genève, en particulier à la Fusterie. Auteur de plusieurs études sur l’histoire religieuse, il a lutté contre l’alcoolisme au sein de la Croix-Bleue, dont il a présidé la Fédération internationale. Il a eu dix enfants, dont le compositeur Frank Martin (1890-1974).

Le nom de la promenade Charles-Martin perpétue le souvenir de cette personne qui a acquis en 1876 un domaine typique des campagnes genevoises créées au XVIIIe siècle. Charles Martin y a construit en 1893 une maison de maître et a pris soin d’une allée de tilleuls qui constitue aujourd’hui un des plus beaux alignements d’arbres du canton. Peu après sa mort, ses descendants ont divisé le domaine et ont donné l’allée à la Ville, qui l’a transformée en promenade publique. La division a permis la création d’un quartier aux valeurs urbanistiques reconnues dès 1937 lors d’un concours et confirmées aujourd’hui tant par l’inventaire fédéral des sites d’importance nationale (ISOS) que celui du patrimoine bâti de la Ville de Genève.

Rayer de la carte le nom d’un habitant qui a modelé et transmis cet ensemble serait contraire aux principes édictés par le Conseil d’État, selon lesquels les noms de rues doivent bénéficier d’une large acceptation et se référer à la toponymie locale.

Si nous comprenons la volonté de mettre en valeur les femmes dans le domaine public, nous estimons que cela ne doit pas se faire au détriment de personnes indissolublement liées à un lieu, qui plus est si la Ville leur est redevable d’espaces remarquables.

Henri Roth, président de l’AHCCM

