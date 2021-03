Promotion League – Pourquoi Nyon ne demande pas sa licence pour la Challenge League L’ambitieux club de Colovray a définitivement tiré un trait sur la promotion. Varujan Symonov, le manager général, s’en explique, tandis qu’Yverdon, Carouge et Rapperswil ont envoyé leur dossier. Florian Vaney

Jean-Luc Auboeuf

Varujan Symonov a presque été surpris que trois clubs de Promotion League présentent leur dossier à la Swiss Football League. À côté du leader Yverdon Sport, qui n’allait évidemment pas se barrer la route de la Challenge League pour des raisons administratives, Etoile Carouge et Rapperswil ont demandé à obtenir leur licence pour évoluer à l’étage supérieur. Au même titre d’ailleurs que les vingt clubs de Super et de Challenge League. «Je me dis que les Carougeois l’ont peut-être fait pour obtenir de l’expérience dans ce domaine en vue de la saison prochaine. Avoir sa licence, ça ne va pas de soi. Et ça coûte, en énergie et en argent», pose le manager général du Stade Nyonnais.

Voilà la première raison qui a poussé le Stade Nyonnais à renoncer, un peu à la surprise générale. Le club de Colovray est ambitieux, vise la Challenge League à moyen terme et voilà qu’il enterre déjà sa saison. «Le prix, c’est entre 15’000 et 20’000 francs.» Une vraie charge, qui n’a toutefois pas de quoi effrayer un club aux reins solides. Ce qui nous amène à la deuxième raison.

«Aller jusqu’à 22 matches? Je suis pour!»

«On est réaliste, tout simplement, continue Varujan Symonov. La Promotion League n’ira jamais au bout de ses 30 matches, je n’y crois pas. Si on s’arrête à 15, on est bien trop loin d’Yverdon pour le rattraper.» Les Nyonnais, seulement 8es, comptent en effet huit points de retard sur la tête, avec en prime deux matches en moins à jouer que les Nord-Vaudois. Mais si, et il s’agit d’une possibilité envisagée, les seize équipes étaient divisées en deux groupes à la fin du premier tour et disputaient encore sept matches supplémentaires? «Je suis complètement favorable à cette façon de faire. Mais même dans ce cas-là, si l’on met tous les éléments dans la balance, ça ne vaut pas la peine à mes yeux de demander la licence.» D’autant plus que les Stadistes savent comment l’obtenir, eux qui ont déjà reçu le précieux sésame par le passé.

Dernier point évoqué: l’incertitude. «Il y a une semaine encore, on ne savait pas qu’on pourrait reprendre. D’ailleurs, on n’est pas à l’abri d’une décision qui nous oblige à nous remettre à l’arrêt. On est très contents de pouvoir repratiquer notre sport, mais cela m’a tout de même beaucoup surpris. Alors restons prudents et ne considérons pas trop vite comme acquis ce qui vient de nous être donné.»

On peut tout de même imaginer que ce choix a déçu certains membres de la première équipe. «Mais la saison ne s’arrête pas là! Terminer dans les trois premiers, c’est s’ouvrir les portes de la Coupe de Suisse. Ça me semble être un objectif tout à fait réalisable et motivant», termine Varujan Symonov. La SFL divulguera les décisions de sa Commission des licences par rapport aux 23 clubs concernés le 26 avril.