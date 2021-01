Crise en Italie – Pourquoi Matteo Renzi veut la tête de Giuseppe Conte En retirant son parti de la coalition au pouvoir, l’ancien président du Conseil prive le premier ministre Conte de majorité, plongeant l’Italie dans une impasse. Dominique Dunglas, Rome

Getty/AFP

Le jour où la péninsule a enregistré la quatre-vingt-millième victime du Covid-19, triste record européen, les Italiens ont assisté avec incrédulité à l’ouverture de la crise du gouvernement. Une crise d’autant plus extravagante qu’elle est provoquée par Matteo Renzi, le politicien le moins aimé des Italiens, 2% d’intentions de vote, aux dépens de Giuseppe Conte, président du Conseil, soutenu par 52% des Transalpins.

Avec Matteo Renzi, il ne faut s’étonner de rien. L’ancien maire de Florence est à la fois le Mozart et le sale gosse de la politique italienne. Mozart car il devint président du Conseil à 39 ans et que personne ne met en doute son génie politique. Sale gosse car il est capricieux, instable, cassant et traître.