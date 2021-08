Nouvelle offensive politique – Pourquoi l’UDC cible la gauche «parasite» des villes Le président Marco Chiesa attaque frontalement la «gauche caviar» citadine. Une stratégie calculée en vue des élections. Arthur Grosjean

Dans son discours du 1 er Août, le président de l’UDC Suisse Marco Chiesa a déclaré « la guerre » à la gauche « moralisante et condescendante » . keystone-sda.ch

Le contraste ne pouvait pas être plus grand. Alors que le président Guy Parmelin jouait dimanche au gentil grand-père protecteur de la Confédération et en appelait à l’unité nationale, le président de son propre parti, l’UDC, tirait à boulets rouges sur la «gauche caviar et les écolo-moralisateurs» des grandes villes suisses en les traitant de «parasites».

Marco Chiesa n’y va pas par quatre chemins. «Nous déclarons la guerre à cette gauche moralisante et condescendante», assène-t-il dans son discours du 1er Août. Que lui reproche-t-il exactement? De brimer les campagnes en leur disant «comment penser et vivre» alors qu’elle-même veut «abattre les frontières et caresser dans le sens du poil les clandestins et les criminels».