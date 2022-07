Approvisionnement énergétique – Pourquoi les Verts enchaînent les concessions dans l’énergie Solaire, éolien, barrage, partout les écologiques mettent de l’eau dans leur vin. Pour mieux contrer certains lobbys. Quitte à froisser des ONG. Florent Quiquerez

Si le rapport entre la productivité d’énergie et l’atteinte à la nature est acceptable, les Verts sont prêts à des concessions environnementales que ce soit dans le solaire, l’hydraulique ou l’éolien. Ici, les éoliennes du Mont-Soleil. KEYSTONE

Pour les Verts, l’invasion et la guerre en Ukraine a été un coup dur. Les questions sécuritaires et énergétiques ont pris le pas sur les crises climatiques et de la biodiversité.