Une nouvelle vague de Covid-19 se profile à l’horizon. Heureusement, les vaccins aideront à le contrôler. La vaccination a son origine avec les travaux de l’Anglais Edward Jenner (1749-1823) et plus tard avec celle de Louis Pasteur (1822-1895). En plus, elle est probablement l’intervention de santé publique la plus réussie. Cependant, il y a des secteurs de la population qui la rejettent par peur ou par scepticisme. Qu’avons-nous fait pour convaincre de la vaccination et, surtout, pourquoi est-ce important?

Tout d’abord, l’OMS définit l’hésitation à l’égard des vaccins comme «le retard dans l’acceptation ou le refus des vaccins malgré la disponibilité de services de vaccination». Il est vrai que les causes de la réticence face à la vaccination sont spécifiques au contexte, variant selon le temps, le lieu et le type de vaccin. Il faut cependant noter qu’on peut regrouper ces raisons en trois grandes catégories: la peur des effets secondaires, la mésestimation de la sévérité de la maladie contre laquelle on se fait vacciner et, enfin, la méfiance à l’égard du système de soins de santé. La France, selon les données de l’organisation Wellcome Trust (2018), illustre cette dernière situation: un Français sur trois pense que les vaccins ne sont pas sûrs. En fait, ce pays a le pourcentage le plus élevé de tous les pays du monde de réticences vis-à-vis de la vaccination.

Ensuite, l’hésitation vaccinale a des conséquences graves. C’est le cas de la rougeole, qui avait diminué son incidence, mais qui actuellement commence à se propager et à provoquer des épidémies à cause d’une couverture vaccinale insuffisante. En 2019, 869’770 cas ont été confirmés dans le monde, le plus grand nombre de cas signalés en 23 ans, causant le décès de 207’500 personnes. En plus, la France a contribué à cette augmentation. En 2019, ce pays a signalé environ 2600 cas alors qu’en 2017, il en avait enregistré approximativement 500. Par ailleurs, en France, comme dans plusieurs autres pays, la méfiance à l’égard des vaccins s’est enracinée au cours des dernières décennies.

De plus, on associe généralement la vaccination à un acte d’autoprotection, mais, en fait, il est une protection collective. Cela peut être réalisé de trois manières: un direct, empêchant la transmission à d’autres personnes; un indirect, en contribuant à l’immunité collective, et, finalement, une combinaison d’effets directs et indirects.

En outre, l’immunité collective désigne la protection indirecte contre une infection conférée aux individus sensibles lorsqu’une proportion suffisamment importante d’individus immunisés existe dans une population. En suivant l’exemple de la rougeole, des études ont estimé que plus de 95% d’une population donnée doit être vaccinée contre la rougeole pour prévenir une épidémie.

Cependant, tout le monde ne peut pas se faire vacciner, soit parce qu’il est très jeune, soit parce qu’il souffre d’allergies graves à l’un des composants des vaccins, soit parce qu’il a une maladie qui affaiblit son système immunitaire. Par conséquent, toutes les personnes médicalement admissibles doivent être vaccinées. N’oublions pas que les vaccins ne sauvent pas de vies, par contre, la vaccination oui. En plus, les vaccins sont sûrs, efficaces et, en fait, nécessaires, cela a été prouvé au fil des ans. Notamment, nous avons apprécié son succès contre des maladies telles que la variole, la polio, la diphtérie et le tétanos. Par exemple, au cours des deux dernières décennies, on estime que le vaccin antirougeoleux a permis d'éviter 31.7 millions de décès dans le monde. Cependant, le refus et l'hésitation vaccinale augmentent dans le monde entier et le pic du négationnisme a été atteint avec le vaccin contre la COVID-19. De sorte que, en raison de la réticence à se faire vacciner, il a fallu encourager la vaccination.

Parmi les diverses stratégies de promotion de la vaccination, on peut citer démystifier les croyances sur les risques de la vaccination (par exemple, qu’ils ne causent pas l'autisme) ; informer sur la sécurité des vaccin ; mettre en garde contre le danger que représente la maladie pour les personnes qui n'ont pas encore été vaccinées, et l'accent mis sur le regret anticipé de ne pas avoir été vacciné. En plus, des études ont montré que ces stratégies, bien qu’importantes, échouent parfois à réduire la réticence à la vaccination. Pour cette raison, certaines recherches se sont donc concentrées sur l'altruisme.

À savoir, on parle d'altruisme dans la vaccination lorsque le motif principal est de bénéficier aux autres. Une personne, consciente des groupes vulnérables, se fait vacciner pour les protéger indirectement. Des expériences comportementales ont montré que l'altruisme peut augmenter l'intention de vaccination dans la population. Nous pouvons promouvoir cette stratégie avec des messages qui évoquent des expériences antérieures de dépendance et de vulnérabilité, en mettant l'accent sur la coopération comme norme sociale et en rendant visible la présence d'individus vulnérables dans une société donnée. En bref, faites-vous vacciner: si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour les autres.





Yersain Keller Afficher plus Master of Science, vulgarisateur scientifique.

