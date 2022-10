Complotisme chez les adolescents – Pourquoi les théories du complot inspirent les jeunes? Loin des idées reçues, la chercheuse Sybille Rouiller décrypte dans sa thèse de doctorat les différentes attitudes des élèves du secondaire face au complotisme. Emilien Ghidoni

1 / 2 Chez les jeunes, les théories sur les extraterrestres font toujours autant fantasmer. GETTY IMAGES

Francs-maçons, extraterrestres, 11 Septembre… les théories du complot se déclinent sous toutes les formes et couleurs. Amusantes ou dangereuses, elles ont retrouvé de l’élan avec la pandémie de Covid. Elles sont désormais associées aux réseaux sociaux et, par extension, à la jeunesse. La nouvelle génération est souvent perçue comme plus vulnérable que les adultes, car plus exposée au complotisme sur internet.