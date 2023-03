Abo Justice valaisanne – Pourquoi les procureurs valaisans laissent traîner certains gros dossiers Retards, classements ou prescriptions: nous avons listé sept gros dossiers qui ronronnent depuis des années. Le procureur invoque un manque de ressources, des avocats sont plus critiques.

Le 30 janvier 2023, Nicolas Dubuis donnait une conférence de presse dans laquelle il annonçait sa prochaine démission. LE NOUVELLISTE

«Lenteur, traitement inéquitable, liens politiques»: une étude révélait en 2014 déjà que les Valaisans n’avaient pas confiance dans leur justice. Mais le malaise perdure et son symptôme le plus visible, ce sont ces grands dossiers politico-économiques qui attendent au Ministère public, parfois jusqu’à la prescription. Un rapport du Conseil de la magistrature, publié en novembre dernier, a confirmé des problèmes d’organisation et de gestion d’équipe et conduit à la démission du procureur général et de son adjointe.