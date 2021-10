Après le revers contre Olympic – Pourquoi les Lions ne sont pas leaders de SB League Comme face à Massagno, les basketteurs genevois ont tenu la dragée haute à Fribourg avant de s’incliner (77-70). Ah, ces fameux détails… Jérémy Santallo Fribourg

Si un jour vous prenez place derrière le banc des Lions de Genève, vous découvrirez alors un Andrej Stimac calme et réfléchi au moment de s’adresser à ses joueurs, par exemple pendant un temps mort. Mais lorsqu’il est debout et que l’action se déroule sous ses yeux, l’entraîneur croate a parfois des réactions instinctives, comme tout un chacun. De celles qui veulent tout dire.

Samedi, sur le parquet de Saint-Léonard, à Fribourg, le club du Pommier a perdu (77-70) son deuxième match de SB League et présente désormais un bilan à l’équilibre, avec deux succès (Monthey et Swiss Central) pour deux revers face aux leaders invaincus (Massagno et Olympic). Rien d’alarmant au vu du contexte dans lequel les Genevois ont entamé la saison – sans leur meneur Hayden Lescault, gravement blessé.