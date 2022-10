Basket à Genève – Pourquoi les Lions ne doivent pas trop noircir le tableau Limités dans les rotations, les Genevois ont été balayés par Massagno samedi (89-68). Mais il y a des motifs d’espoir. Jérémy Santallo - Genève

Fatigués, les Genevois ont terminé la rencontre contre Massagno les mains sur les genoux. PIERRE MAILLARD

Certains ont la mémoire courte. Alors que l’entraîneur Alain Attallah et le capitaine Bryan Colon étaient attendus par les journalistes, samedi au Pommier, un visage familier du club est passé devant nous et nous a lancé: «Noé Anabir et Clayton Le Sann, c’est pas possible! C’est du niveau ligue B!» Chacun son avis. On a répondu à ce Monsieur que cela pouvait arriver de passer au travers un soir. En un mot? tolérance.