Les fins limiers du parlement ont rendu leur verdict. Suite à une enquête conjointe, les Commissions de gestion du Conseil national et du Conseil des États blanchissent le conseiller fédéral Alain Berset. Ce dernier était soupçonné d’avoir profité de sa fonction pour mettre plus facilement hors jeu son ex-maîtresse. Cette dernière lui réclamait 100’000 francs pour ne pas révéler leur liaison au grand public.

L’affaire avait été révélée l’an passé par la «Weltwoche», qui avait eu accès au dossier pénal. L’hebdomadaire mettait en cause différents services de la Confédération pour leur zèle particulier à voler au secours d’Alain Berset. La «NZZ am Sonntag» avait suivi en révélant plus de détails sur une escapade du conseiller fédéral en Allemagne et s’interrogeait sur l’utilisation de sa voiture de fonction.