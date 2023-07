DR

Bernex, 16 juillet

«La Tribune» s’est récemment fait l’écho d’un surcroît de violence et de désarroi chez les (très) jeunes. Notre société, qui constate ce phénomène avec effroi, cherche une explication dans la période Covid, les dommages écologiques, voire la guerre en Ukraine.

Fadaises et billevesées que tout cela! Il y eut des périodes bien pires dans l’histoire, et notre pays reste un îlot de prospérité. Toutefois, l’élan matérialiste ne s’accompagne pas de la félicité qu’on en attend. Car les adultes aussi, sur fond d’anxiété, gagnés par le stress, sont nombreux à souffrir de burn-out au travail, activité dont le statut d’identificateur s’est affaibli. Quant aux parents débordés, ils sont fréquemment à la recherche d’une aide extérieure (lire «La Tribune» du 5 juillet), et ils divorcent une fois sur deux!

Comment s’étonner dans ce contexte que des jeunes en perte de sens peinent à trouver leur identité dans une société sans lignes directrices, aux mœurs fluctuantes, une société (?) constituée d’électrons libres, cela dans un monde où tout est devenu incertain, même le sexe, remplacé par la fumeuse notion de genre? Le mal est si profond que les remèdes proposés par les travailleurs sociaux hors murs, éducateurs de rue, correspondants de nuit et autres promoteurs de l’animation socioculturelle, apparaissent dérisoires. Alors, c’est à une prise de conscience, un diagnostic sans complaisance et une remise en cause de notre société, voire de notre civilisation, auquel appelle, entre autres, le sociologue François Dubet, cité par Frédéric Beigbeder*.

Le sociologue «s’est entretenu avec de nombreux jeunes délinquants, casseurs, violents, «galériens», qui lui ont majoritairement signifié que c’est l’absence de structures, depuis les années 70, qui était responsable de leur mal de vivre. Les inégalités étaient moins douloureuses, les injustices moins pénibles quand la société était tenue par des institutions fortes et des solidarités de classe. La vie déstructurée est infiniment plus violente que la vie structurée.»

Gérard Eperon

