Votation du 13 février – Pourquoi les jeunes fument encore en 2022? À quelques semaines du scrutin sur l’interdiction de la publicité pour le tabac auprès des jeunes, nous les avons rencontrés pour comprendre pourquoi ils fument. Sébastien Jubin

Étudiantes, Ilham et Louise (de g. à dr.) ont 20 ans et passent leur soirée entre filles dans le fumoir d’un établissement de Porrentruy. DR

Est-il de bon ton d’interdire la publicité pour le tabac afin de protéger la jeune génération? Le peuple suisse tranchera le 13 février. Selon le dernier sondage Tamedia (ndlr: éditeur de ce contenu), l’argument principal des partisans se concentre sur le fait que les fumeurs sont exposés au tabac particulièrement tôt, et qu’il faut donc renforcer la prévention auprès des mineurs. Dans le camp adverse, on estime en premier lieu que si les jeunes commencent à fumer, c’est par curiosité ou sous la pression sociale, et non du fait de la publicité.