Misogynie en ligne – Pourquoi les influenceurs masculinistes font aussi du mal aux hommes Les normes sociales partagées dans les vidéos comme celles d’Andrew Tate peuvent avoir un impact négatif sur les hommes. Les explications d’un spécialiste suisse. Sonia Imseng

L’influenceur Andrew Tate est connu pour ses vidéos qui véhiculent des propos très violents envers les femmes et d’autres minorités. TWITTER

On pourrait penser qu’il ne s’agit que d’un phénomène marginal sur les réseaux sociaux. Mais dans son nouveau plan d’action national de lutte contre la radicalisation et l’extrémisme violent, Fedpol cible pour la première fois le mouvement «incels». Ces «célibataires involontaires» qui, à force de ne pas avoir de succès auprès des femmes, finissent par les détester. Un machisme violent et assumé qui séduit de nombreux hommes, notamment très jeunes, à travers les vidéos de personnalités telles qu’Andrew Tate.