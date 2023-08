Drame dans le Pacifique – Pourquoi les incendies ont-ils été si meurtriers à Hawaï? Le bilan de la catastrophe pourrait dépasser les 100 morts. La colère monte parmi les habitants qui dénoncent des défaillances et l’inefficacité des autorités. Yannick Van Der Schueren

Au moins 96 personnes sont mortes dans les incendies qui ont réduit la ville de Lahaina en cendres. Plus d’un millier de personnes sont encore portées disparues. Patrick T. Fallon / AFP

C’est l’incendie «le plus meurtrier aux États-Unis depuis plus d’un siècle». Les feux de forêt d’une intensité exceptionnelle qui ont ravagé la ville de Lahaina, sur l’île de Maui, dans l’archipel d’Hawaï la semaine dernière, ont fait au moins 96 morts. Et le bilan va s’alourdir, ont prévenu lundi les autorités. Plus de 1000 personnes sont toujours portées disparues. Selon le quotidien américain «Honolulu Star-Advertiser», seuls 3% des décombres ont été fouillés.