Crédibilité en jeu – Pourquoi les fuites chez Berset sont plus graves que les autres La multiplication des casseroles du conseiller fédéral fribourgeois fragilise sa position. Le socialiste devra-t-il partir à la fin de l’année? Analyse. Arthur Grosjean - Correspondant au Palais fédéral

Malgré les affaires, Alain Berset est toujours déterminé à se représenter au Conseil fédéral en décembre prochain. KEYSTONE

Téflon Berset. C’est le surnom dont on affuble parfois le conseiller fédéral Alain Berset à Berne pour son extraordinaire capacité à se tirer de n’importe quelle affaire. Tout glisse, rien n’attache et le ministre continue gentiment à mijoter sa petite soupe au Conseil fédéral. Il a d’ailleurs annoncé récemment qu’il débordait d’énergie et comptait rester encore quelques années dans son Département fédéral de l’intérieur.