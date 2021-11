Marché du travail – Pourquoi les employés boudent l’hôtellerie-restauration Il reste 1800 demandeurs d’emploi dans la branche, pourtant le recrutement de personnel qualifié s’avère très compliqué. Sophie Simon

Avec les RHT et les confinements dus au Covid-19, les salariés de l’hôtellerie-restauration ont pris goût à un autre rythme de vie. KEYSTONE

Juin-juillet 2021: les affaires reprennent dans l’hôtellerie-restauration. L’été est meilleur qu’escompté, les clients reviennent mais… pas les employés! «C’est là qu’on s’est aperçus de la difficulté à trouver du personnel, se rappelle Gilles Rangon, président des hôteliers genevois. Entre ceux qui veulent prendre des vacances, et ceux qui demandent des salaires beaucoup plus élevés qu’avant, parce qu’ils ont compris que la demande est supérieure à l’offre…»

Les nombreux interlocuteurs interrogés lors de notre enquête sont unanimes: avec les RHT, les confinements, les salariés ont pris goût à un certain rythme de vie: ne plus travailler le soir, ni le week-end… L’essayer c’est l’adopter. Le problème n’est pas genevois, il est mondial. Les compensations locales prévues par la Convention collective de travail, l’apparition du salaire minimum, les opportunités d’ascension professionnelle rapide ne sont manifestement plus suffisantes pour endiguer reconversions et départs.