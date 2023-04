Guerre en Ukraine – Pourquoi les céréales ukrainiennes mettent l’Europe à l’épreuve La crise déclenchée par une série d’embargos européens sur le grain ukrainien se résorbe. Mais la solidarité à l’égard de Kiev pourrait ne pas en sortir indemne. Théophile Simon

Des agriculteurs roumains manifestent devant le bureau de la Commission européenne à Bucarest, le 7 avril 2023, pour dénoncer l’insuffisance de l’aide reçue pour faire face à la distorsion de concurrence du grain ukrainien. AFP/DANIEL MIHAILESCU

Les milliers de camions et de wagons bloqués aux frontières de l’Ukraine reprennent progressivement leur route vers l’ouest. Varsovie et Bucarest sont revenues vendredi sur leur embargo frappant les produits agricoles ukrainiens, décrété par surprise le 15 avril dernier. La Hongrie, la Slovaquie et la Bulgarie, qui leur avaient immédiatement emboîté le pas en instaurant leur propre blocus, devraient suivre dans le courant de la semaine, une fois un accord d’indemnisation trouvé avec la Commission européenne.