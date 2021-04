Genève – Pourquoi les 55-64 ans hésitent à se faire vacciner Cette catégorie d’âge étant sous-représentés dans la liste d’attente, pourquoi ne pas la prioriser? Le Canton dit qu’il y a désormais assez de doses pour ouvrir plus largement la vaccination. Aurélie Toninato

Des personnes quittent le local de vaccins apres leurs vaccinations, ce mercredi 6 janvier 2021 au centre m3 Sanitrade de vaccination a Geneve. Le canton de Geneve lance sa campagne de vaccination contre le Covid-19. La Confederation a mis a disposition des cantons un nombre de doses proportionnel a leur population. Les autorites sanitaires genevoises lancent des lors, en collaboration avec l?ensemble des acteurs de la sante, une campagne de vaccination historique, puisqu?aucune vaccination d?une telle ampleur n?a jamais ete menee dans le canton. (KEYSTONE/Martial Trezzini) KEYSTONE

Lundi, les autorités sanitaires ont annoncé qu’elles ouvraient l’accès à la vaccination contre le Covid-19 à la catégorie des 45 à 64 ans. Jusqu’à présent, les injections étaient réservées aux personnes vulnérables, aux plus de 65 ans et au personnel médical, même si tout le monde – dès 18 ans – pouvait déjà s’inscrire et figurer sur la liste d’attente. Le Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé (DSES) a justifié cet élargissement par plusieurs raisons: l’augmentation des doses, l’abaissement de l’âge médian des patients hospitalisés pour Covid-19 – 62 ans – ou encore parce que les inscrits âgés de 55 à 64 ans étaient «sous représentés dans la liste d’attente», or on veut éviter de se retrouver avec des doses sur les bras faute de candidats. Cette catégorie est-elle vraiment plus réticente au vaccin? Et alors que l’âge médian des hospitalisations a chuté, pourquoi ne pas laisser la priorité de la vaccination aux plus concernés, soit les 55-64 ans, au moins un temps?