L’avenir du télétravail – Pourquoi le travail à distance doit survivre à la pandémie L’écrasante majorité des dirigeants souhaite un retour à la normale. Pourtant, une récente étude est formelle: les salariés sont plus productifs lorsqu’ils sont responsabilisés et autonomisés. Explications. Amanda Castillo

Le télétravail s’est imposé depuis un an, mais nombre d’entreprises suisses n’ont pas saisi l’opportunité pour repenser leurs modèles. Keystone

La crise sanitaire a dopé le télétravail. Un an après l’annonce du premier confinement, l’expérience a-t-elle été concluante? Le distanciel a-t-il amélioré la productivité des travailleurs? Dans l’affirmative, les entreprises suisses ont-elles modifié leur approche pour passer durablement à une culture du travail plus flexible?

Ces questions ont été posées entre décembre 2020 et février 2021 par le cabinet de reclassement Von Rundstedt à 534 cadres et dirigeants d’entreprises de tous secteurs et de toute taille, issus des trois régions linguistiques de Suisse.