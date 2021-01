Sciences – Pourquoi le rêve de vie sur Mars reste à tout jamais impossible Un ouvrage qui vient tout juste de paraître énumère les nombreux obstacles s’opposant à un tel projet. Pascal Gavillet

Mars, planète rouge sur laquelle jamais l’homme ne devrait vivre.

Est-il envisageable de songer un jour à aller vivre sur Mars, voire d’y entreprendre de réguliers séjours? Non. Question analogue pour Encelade, l’un des satellites de Jupiter la gazeuse, satellite sur lequel on aurait repéré de l’eau, tout comme sur Europe, autre satellite jovien. Même réponse. «Nous ne vivrons pas sur Mars, ni ailleurs», titre un récent ouvrage coécrit par Sylvia Ekström, qui s’occupe de communication au département d’astronomie de l’Université de Genève, et Javier G. Nombela, graphiste spécialisé dans la représentation du temps, et tout est dit. Tout et surtout le fait que le rêve de colonisation ailleurs est aussi utopique qu’irréalisable, contrairement à ce qu’affirment bon nombre de scientifiques. À cela les raisons sont nombreuses et énumérées dans un ouvrage préfacé par le nobélisé Michel Mayor qui se lit d’une traite avec intérêt.

Entre la durée du voyage, qui peut différer selon la date de départ et la distance réelle entre la Terre et Mars à ce moment-là, qui n’est jamais la même pour des questions de gravitation, la promiscuité induite par l’expédition, les problèmes de santé qui peuvent surgir dans le vaisseau, les ennuis techniques qui pourraient survenir, le sifflement constant émis par les moteurs, les dommages corporels inévitables résultant de ces conditions de transport, l’homme atteindrait peut-être, avec de la chance, la planète rouge. Oui mais dans quel état?

«L’homme devra apprendre à réparer le globe sans espérer aller voir ailleurs si l’herbe est plus verte.»

Maladie des caissons, pertes de masse osseuse, absence de repères usuels tels que jour et nuit, et autres soucis plus ou moins graves affecteraient un équipage qu’on serait en droit de supposer épuisé, lessivé par cette première étape. À cela, il faudrait ajouter l’installation, la vie dans des combinaisons pressurisées, les radiations et autres tempêtes martiennes qui achèveraient sans doute les plus résistants. Avec comme perspective la crainte (psychologiquement intenable) de ne plus jamais faire le voyage retour pour revenir sur la Terre. En clair, même si l’entrepreneur milliardaire Elon Musk vante le voyage martien et interplanétaire comme une perspective future et une possible solution au réchauffement climatique, le projet paraît aussi irréaliste qu’impossible. L’homme devra bel et bien apprendre à réparer le globe sans espérer aller voir ailleurs si l’herbe est plus verte.

Le livre «Nous ne vivrons pas sur Mars, ni ailleurs» conclut de manière plus spectaculaire, si on ose dire, en proposant, ou plutôt en laissant entrevoir, une solution au célèbre paradoxe de Fermi, physicien italien qui s’interrogeait sur la croissance du voyage interplanétaire et l’absence inexplicable de signaux ou de visites extraterrestres dans un système solaire jeune qui devrait en être bombardé. Une absence qui s’explique peut-être par le fait que les organismes demeurent incapables de voyager très loin de leur biotope originel, dans l’espace et le temps. On relativisera, évidemment.