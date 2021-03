Comment éviter la prochaine pandémie? I – Pourquoi le Covid nous a-t-il pris au dépourvu? Notre mode de vie moderne favorise la propagation des épidémies. Comment faire mieux la prochaine fois? Sophie Davaris

Protections au XVII e siècle: sur cette gravure de Paul Fürst datant de 1656, des gants, des lunettes, une tunique, un masque et un chapeau protègent un médecin de la peste. GETTY IMAGES

Pourquoi l’arrivée du Covid nous a-t-elle tant surpris? Nous avons, pour la plupart, été sidérés par les premiers morts en Italie. Comme si nous avions à la fois oublié que les fléaux accompagnaient l’humanité depuis la nuit des temps et pas compris que le mode de vie moderne favorisait leur propagation. Comment faire mieux la prochaine fois? Au travers d’une série d’articles que vous pourrez découvrir les mardis et samedis, la «Tribune de Genève» propose d’interroger nos habitudes afin d’éviter – si cela est possible - une autre catastrophe – ou en tout cas d’en limiter la portée.