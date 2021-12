Cortège historique – Pourquoi le cortège de l’Escalade a été annulé

Trop compliqué, trop risqué. Samedi, la Compagnie de 1602 annonçait qu’elle renonçait à organiser les festivités de l’Escalade, pour la deuxième année d’affilée, au vu de la recrudescence des cas Covid et du durcissement des mesures sanitaires. Une décision difficile que le président, Jean-Marc Barberis, assume entièrement.

Le comité a décidé d’annuler le cortège à une semaine de l’échéance. Pourquoi si tard?

Dès septembre, il y eu de plus en plus d’incertitudes. En octobre, nous avons eu une réunion avec les représentants du médecin cantonal et du service juridique du département: ils nous ont expliqué que notre manifestation étant statique, les chances de propagation étaient plus importantes. Nous nous sommes alors mis d’accord sur un événement cantonné dans la Cour Saint-Pierre, avec une jauge à 500 personnes, un cortège plus large qui passerait à l’extérieur de la Vieille-Ville, avec une seule proclamation au lieu de cinq. Mais le nombre de contaminations Covid a commencé à augmenter. Les dernières mesures du Conseil fédéral nous ont obligés à faire un choix, avant de recevoir une réponse des autorités genevoises.