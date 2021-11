Face à la pandémie - Pourquoi le Conseil fédéral décide de ne rien décider

Le gouvernement juge la situation critique et laisse les cantons agir. L’attentisme est-il une bonne stratégie? A-t-il un lien avec le vote? Réactions.

La pandémie met à mal nos voisins allemands et autrichiens notamment. La Suisse peut encore échapper à un tel destin, estime le Conseil fédéral. Mercredi, tout en qualifiant la situation actuelle de critique, il a décidé de ne pas renforcer le dispositif sanitaire.

Il invoque deux raisons principales. «La hausse des contaminations n’est pas une surprise avec la venue du froid, le retour des activités à l‘intérieur et avec un taux de vaccination qui reste insuffisant, affirme le conseiller fédéral Alain Berset. Cela dit, l’impact est moins marqué sur les hôpitaux que lors des vagues précédentes et les capacités aux soins intensifs restent aujourd’hui suffisantes.» Avec un peu moins de 20% de patients Covid et une occupation moyenne d’environ 80%, les soins intensifs helvétiques ne sont pas surchargés.