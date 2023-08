Quatrième inculpation – Pourquoi l’affaire de Géorgie est la plus explosive pour Trump L’enquête de la procureure Fani Willis détaille toutes les pressions exercées par l’ex-président pour renverser les résultats de la présidentielle, preuves à l’appui. Alexis Buisson - New York

Fani Willis, procureure du comté de Fulton, en Géorgie, a donné à Donald Trump et aux 18 autres personnes inculpées jusqu’au 25 août «pour se livrer volontairement» à la justice de Géorgie. Atlanta, 14 août 2023. AP Photo/John Bazemore/keystone

La situation n’a rien de normal, mais pour Donald Trump, elle devient presque routinière. Après New York, Washington et la Floride, l’ancien président a été inculpé pour la quatrième fois en cinq mois, cette fois en Géorgie (sud-est des États-Unis). Lui et 18 autres personnes, dont son ancien chef de cabinet Mark Meadows, ont été mis en accusation, lundi 14 août, par un grand jury de citoyens pour leurs tentatives présumées illicites d’obtenir l’inversion du résultat de l’élection de 2020 dans cet État déterminant dans l’issue du scrutin présidentiel. Ils doivent se présenter aux autorités avant le 25 août à midi heure locale pour être formellement arrêtés.