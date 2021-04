Suite de l’affaire Lonza – Pourquoi la Suisse veut une production locale de vaccins Le Conseil fédéral veut analyser comment développer et fabriquer des traitements contre le coronavirus. Les enjeux sont énormes. Florent Quiquerez , Berne

Le Conseil fédéral demande à Alain Berset d’examiner toutes les pistes pour produire et développer des traitements en Suisse contre le coronavirus. KEYSTONE

La nouvelle est quelque peu passée inaperçue dans le flot des réouvertures annoncées mercredi par le Conseil fédéral. Pourtant, elle pourrait avoir un effet majeur dans la lutte contre la pandémie. Les services d’Alain Berset sont chargés d’analyser comment encourager le développement et la fabrication en Suisse de médicaments contre le Covid-19, y compris les vaccins. «Nous allons voir ce qu’il est possible de faire, afin d’atteindre notre but: rendre ces traitements accessibles à la population», détaille le ministre socialiste de la Santé.

Cette annonce ne tombe pas de nulle part. Voilà des semaines que la Berne fédérale s’agite sur ce qui est devenu l’affaire Lonza. Mi-mars, le «Tages-Anzeiger» indiquait que l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) aurait décliné une offre visant à soutenir une ligne de production du vaccin Moderna à Viège, dans le Haut-Valais. L’entreprise Lonza produit en effet une des molécules pour la firme américaine. Entre les démentis d’Alain Berset et les contradictions des différents acteurs survenus les jours suivants, les Commissions de gestions du parlement ont décidé – sous l’impulsion du PLR – de faire toute la lumière sur cette affaire.