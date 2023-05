Sanctions contre les oligarques – Pourquoi la Suisse se retrouve dans le collimateur du G7 Notre pays est accusé de ne pas avoir suivi certaines pistes et de s’être montré désintéressé. Le Seco se défend tout en tentant de redresser la barre. Oliver Zihlmann Christian Brönnimann

Les chefs d’État du G7 lors d’une réunion en juin 2022: outre l’Allemagne, la France, l’Italie, le Japon, le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni, l’UE participe également à toutes les réunions. Keystone



Il y a quelques jours, les États-Unis sont passés à l’action: ils ont inscrit la société de gestion de fortune zurichoise DuLac Capital et l’un de ses membres du conseil d’administration sur leur liste de sanctions contre la Russie. Le banquier suisse a autrefois travaillé pour une filiale d’UBS à Moscou. Le département du Trésor américain déclare à ce sujet: «Il contrôle un réseau mondial de sociétés-écrans et entretenait des relations financières étroites avec une entreprise soupçonnée d’être liée au crime organisé et au blanchiment d’argent russes.»