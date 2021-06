Après l’échec de la loi CO₂ – Pourquoi la Suisse est en panne de grandes réformes Environnement, relations Suisse-UE, retraite, fiscalité. Pourquoi est-il devenu si difficile de faire passer de grands projets? Analyse. Florent Quiquerez

Plusieurs élus accusent le Conseil fédéral de manquer de vision. KEYSTONE

Six ans de travaux parlementaires et un échec cinglant devant le peuple. La loi sur le CO₂ devait concrétiser l’engagement de notre pays dans la lutte contre le réchauffement climatique. Son naufrage, le 13 juin, constitue un nouvel exemple de cette Suisse qui n’arrive plus à faire aboutir de grands projets. Le bilan des deux dernières législatures n’est pas brillant.

L’accord-cadre avec l’Union européenne est enterré. Sur le plan des retraites ou de la fiscalité, il a fallu s’y prendre à deux fois. Et encore, sur la réforme plus fondamentale de l’AVS, actuellement en discussion sous la Coupole, la sortie de route n’est pas exclue. Il ne reste que le vote sur les nouveaux avions de combat, à la raclette l’an dernier, à 10’000 voix de différence…