Leur silence était devenu assourdissant. Lundi, les cinq grands médias qui ont collaboré avec Julian Assange révélant crimes de guerre en Irak ou Afghanistan ainsi que quelques-unes des affaires de corruption majeures de ce début de siècle, ont lancé un appel pour que le gouvernement des États-Unis abandonne ses poursuites contre Julian Assange, le patron de WikiLeaks, qui croupit depuis plus de trois ans dans la prison de haute sécurité de Belmarsh à Londres. La lettre ouverte du «New York Times», du «Monde», du «Spiegel», d’«El Pais» et du «Guardian» se conclut par ce rappel utile: «Publier n’est pas un crime.»

La vraie question n’est pas de savoir pourquoi ils défendent Julian Assange, mais bien pourquoi ils ont attendu si longtemps. La presse dans son ensemble a été lente à réagir face à l’acharnement judiciaire des États-Unis et la passivité des autres gouvernements. Pour une fois, ce sont les médias suisses, plus exactement romands, qui ont montré la voie.

En juin dernier, réunis au Club suisse de la presse, treize rédacteurs en chef des principaux médias romands, entourés d’organismes nationaux et internationaux de la presse, ont demandé la libération de Julian Assange «au nom de la liberté de la presse». Ce n’est qu’aujourd’hui, quinze ans après les premières révélations de WikiLeaks et la tristement célèbre vidéo d’un massacre de civils à Bagdad, que médias et public prennent toute la mesure des enjeux du cas Assange en matière de droits humains et de liberté de la presse.

Assange fut longtemps considéré comme un personnage sulfureux. La campagne de dénigrement menée par ses détracteurs y a très largement contribué. Le côté égotique et énigmatique de l’Australien leur facilitait la tâche. Sans parler d’erreurs commises par le boss de WikiLeaks, soit de publier des documents sans caviarder les noms, ce que ses partenaires ne lui pardonnent pas. S’ajoute la publication des fameux e-mails de Hillary Clinton qui aurait scellé son sort face à Trump.

«Tout reporter et éditeur qui publie des informations secrètes classifiées est désormais passible de prison.»

Qui est cet Australien? Pour qui roule-t-il? Le doute s’installe et les journalistes prennent leur distance. Mais le vent de l’opinion publique a tourné. Pour trois raisons.

Nils Melzer, ancien rapporteur spécial de l’ONU sur la torture, établit que l’Australien est victime de torture psychologique et que ses droits les plus élémentaires sont bafoués. Dans un livre, il démonte aussi les dessous de la campagne de diffamation dont Assange a fait l’objet.

Deuxièmement, il a été récemment prouvé que l’un des témoins à charge, central dans la procédure judiciaire, a fait de fausses déclarations sous pression américaine. Et plus grave encore, Mike Pompeo, secrétaire d’État sous Trump, avait préparé un plan pour assassiner Assange avant de l’abandonner parce que jugé trop risqué.

Enfin, en 2019, en cette période où Trump décrétait que «la presse est l’ennemi du peuple», 17 chefs d’inculpation ont été lancés contre Assange pour violation de l’Acte d’espionnage de 1907. Une première. Par l’invocation de cette disposition obsolète et embrassant très large, c’est la liberté de la presse dans son ensemble qui se trouve sur la sellette.

Tout reporter et éditeur qui publie des informations secrètes classifiées est désormais passible de prison, à l’instar d’Assange risquant 175 ans d’enfermement! Par extension et rétorsion internationale, ce risque s’étend à tous les journalistes de tous les pays ou presque. Il ne s’agit pas seulement de sauver Assange mais bien de préserver la liberté de la presse grignotée de tous côtés, y compris en Suisse.

Et ce combat-là doit être mené, sans jamais faiblir, au nom de la démocratie et de toutes les libertés qui la constituent. Il est temps que nous aussi, médias et journalistes, nous nous levions pour nous faire entendre. Avec le public et dans l’intérêt public.

Pierre Ruetschi Afficher plus Journaliste, directeur exécutif du Club suisse de la presse.

